Фердинанд раскритиковал Магуайра за матч с «Бёрнли»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд прокомментировал игру защитника команды Гарри Магуайра в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (0:2).
«Кто-то должен командовать партнёрами при стандартах. Магуайр, ты же капитан, возьми и командуй игроками! Проблема не столько в первом мяче, сколько во втором. Что делал Гарри? Он находился в отличной позиции, расставил руки и прекрасно видел, где находился и что собирался сделать нападающий Вуд.
Но оказывается так, что Магуайр не предвидит момент и позволяет мячу отскочить к сопернику. Непозволительно так далеко отпускать форварда и давать ему пространство. Таким игрокам хватает одного момента, чтобы использовать его и забить. В итоге соперник наказывает Магуайра», — цитирует Фердинанда Daily Mail со ссылкой на BT Sport.
- 23 января 2020
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