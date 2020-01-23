Фердинанд раскритиковал Магуайра за матч с «Бёрнли»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд прокомментировал игру защитника команды Гарри Магуайра в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (0:2).

«Кто-то должен командовать партнёрами при стандартах. Магуайр, ты же капитан, возьми и командуй игроками! Проблема не столько в первом мяче, сколько во втором. Что делал Гарри? Он находился в отличной позиции, расставил руки и прекрасно видел, где находился и что собирался сделать нападающий Вуд.



Но оказывается так, что Магуайр не предвидит момент и позволяет мячу отскочить к сопернику. Непозволительно так далеко отпускать форварда и давать ему пространство. Таким игрокам хватает одного момента, чтобы использовать его и забить. В итоге соперник наказывает Магуайра», — цитирует Фердинанда Daily Mail со ссылкой на BT Sport.