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Евсеев запретил игрокам «Уфы» здороваться за руку из-за эпидемии гриппа

Евсеев запретил игрокам «Уфы» здороваться за руку из-за эпидемии гриппа
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ввёл в команде новое правило на фоне эпидемии гриппа.

Как сообщает Pro Sport Story в «Инстаграме», на экстренном собрании коллектива специалист запретил своим подопечным здороваться за руку, чтобы остановить распространение заболевания. В настоящий момент несколько игроков помещены в карантин.

Отмечается, что о переносе гостевого матча «Уфы» с «Краснодаром» речи пока не идёт. Первая встреча после зимнего перерыва должна состояться 1 марта в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В настоящее время «Уфа» проводит сборы на Кипре. После 19 туров команда, набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первой части сезона уфимцы одержали шесть побед, потерпели столько же поражений и семь раз сыграли вничью.

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