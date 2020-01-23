Талалаев покинул «Химки». Клуб поменял вектор развития

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов подтвердил уход Андрея Талалаева с поста главного тренера команды, а также рассказал о смене вектора развития у клуба.



«Сегодня Андрей Талалаев покинул клуб. Сейчас поменялся вектор развития клуба – упор будет делаться на молодёжь. Серьёзного спонсора у нас нет, поэтому Андрей Викторович решил уйти. Это решение было принято по соглашению сторон. По новому тренеру пока сказать не могу. По ряду ведущих игроков есть предложения, ведутся переговоры», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химкам» не увеличили бюджет, в связи с чем клуб готов продать нескольких основных игроков.



После 25 туров «Химки», набрав 50 очков, занимают третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

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