Слуцкий объяснил переход в «Рубин» и слова, что после ЦСКА не видит себе места в России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему он принял решение возглавить казанский клуб.

«На каждом жизненном этапе у человека разные цели, задачи, приоритеты, желания. В одном из интервью я сказал, что после ЦСКА нет смысла тренировать другой российский клуб. Все начали это обсуждать. Но это было сказано про этап трёхлетней давности. Я не говорил, что если я возвращаюсь в Россию, то только в ЦСКА. Я поработал в Европе, понял все плюсы и минусы этой работы, получил крутейший опыт. И теперь мне захотелось другого. «Халл Сити» и «Витесс» были клубами со своей спецификой. Там не было стабильности состава, существовала большая текучка. На каком-то этапе от этого начинаешь уставать.

Тот проект, который мне предложили в «Рубине», безумно интересен. Хотя я понимаю, что в футболе вообще не может быть проектов, потому что стоит тебе проиграть несколько матчей, как все твои проекты забываются — и всё, до свидания. Поэтому не хочу рассуждать вдолгую. Есть текущая ситуация. Вариант с «Рубином» показался мне безумно интересным. Я уже давно никому не доверяю, например, в оценке футболиста. Мне могут сто человек сказать, что игрок шикарный, но я не поверю, пока сам его не увижу. Или, допустим, двести человек скажут, что игрок нарушает режим, но я могу пропустить эти слова мимо ушей, потому что предпочитаю сам выстраивать отношения. Была масса примеров, когда мне попадался якобы проблемный футболист, но я разбирался в сути проблемы и понимал, что она лежит в другой плоскости. Сейчас мне тоже неважно, что говорят люди и что советуют. Я поступил так, как подсказывало мне моё внутреннее ощущение», — сказал Слуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полностью интервью со Слуцким будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.