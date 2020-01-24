Боженик, на которого претендовали ЦСКА и «Гамбург», близок к переходу в «Фейеноорд»

Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик, скорее всего, продолжит карьеру в Нидерландах.



Как сообщает Rijnmond.nl, следующей командой 20-летнего игрока должен стать «Фейеноорд». Сегодня, 24 января, Роберт прибудет в Роттердам, и клуб рассчитывает оформить сделку максимально оперативно. Переговоры с агентом Боженика находятся на финальной стадии. Сам футболист уже дал понять, что хочет перейти именно в «Фейеноорд».



Ранее сообщалось, что на Боженика претендуют ЦСКА и «Гамбург». «Армейцы» были готовы предложить за форварда € 6 млн, в то время как предложение немецкого клуба составило € 3 млн. Спортивный директор «Жилины» Карол Беланик заявлял о готовности расстаться с Робертом за € 5 млн. При этом на этой неделе стало известно, что игрок согласовал контракт с «Гамбургом».

Трансферная цель ЦСКА Боженик согласовал контракт с «Гамбургом»