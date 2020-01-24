Новички «Рубина» прошли обряд посвящения. Игнатьев спел «Чёрные глаза». Видео
Казанский «Рубин» на своей странице в «Твиттере» опубликовал видео с посвящения новичков. Нападающий Иван Игнатьев исполнил песню «Чёрные глаза» Айдамира Мугу, защитник Илья Самошников спел «Крошка моя» группы «Руки вверх!», а хавбек Денис Макаров выступил с композицией «Пять минут от дома твоего» Владимира Кузьмина.
Ещё по одной песне исполнили физиотерапевт Стюарт Лик и полузащитник Дарко Йевтич. Хавбек Солтмурад Бакаев станцевал перед одноклубниками, а другой физиотерапевт, Чави Надаль, в своём выступлении задействовал всю команду.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Календарь РПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».
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