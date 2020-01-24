Румменигге: Нойер — лучший вратарь из всех, ранее известных миру

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге назвал голкипера своей команды Мануэля Нойера лучшим вратарём в истории футбола.

«Я видел всех — Зеппа Майера, Оливера Кана, а теперь и Мануэля. Я испытываю величайшее уважение к Зеппу и Оливеру, они были вратарями мирового класса. Но то, что делает Мануэль, — это другой уровень. Он вывел игру вратаря на новые высоты. Мануэль — лучший вратарь из всех, ранее известных миру», — приводит слова Румменигге Sport1.de.

Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года. Всего за мюнхенский клуб он провёл 363 матча и пропустил 259 мячей. С командой 33-летний вратарь выиграл 19 трофеев: 7 чемпионатов, 5 Кубков и 4 Суперкубка Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.