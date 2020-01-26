Лэмпард: «Челси» нуждается в трансферах, чтобы двигаться вперёд

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард, подводя итоги встречи 1/16 финала Кубка Англии с «Халл Сити» (2:1), подчеркнул, что «аристократы» нуждаются в укреплении состава.

«Хорошая новость в том, что мы идём дальше, плохая в том, что мы часто проводим такого рода матчи. Игра была под нашим контролем, но мы сами себе создали проблемы, из-за чего концовка встречи получилась очень нервной

Летом «Челси» получил наказание, и это причиняет нам боль. Мы потеряли Эдена Азара, одного из лучших игроков в истории клуба. Таково положение дел. Моя задача состоит в том, чтобы каждый день работать на тренировках, делая игроков лучше. Прошлым летом мы не удержали свои позиции, и теперь нам нужны трансферы, чтобы двигаться вперед. Деньги – не моя проблема, но я должен быть честным и откровенным», — цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, что «Челси» в текущее трансферное окно не совершил ни одного приобретения. Команда Лэмпарда, набрав 40 очков в 24 играх, занимает 4-е место в английской Премьер-лиге.

«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Халл Сити»