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Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»

Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Николай Кипиани и нападающий Бека Микелтадзе покинули казанский «Рубин».

«Всем — большое спасибо. Успехов, „Рубин“», — написал Кипиани на своей странице в «Инстаграме».

«Спасибо всем. Удачи, „Рубин“!» — написал Микелтадзе на своей странице в «Инстаграме».

Кипиани и Микелтадзе стали игроками казанской команды летом 2019 года. Их контракты были рассчитаны на один год. В нынешнем сезоне Кипиани принял участие в трёх матчах, однако не отметился результативными действиями. Микелтадзе сыграл в 11 матчах и забил один мяч.

Казанский «Рубин» набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит».

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