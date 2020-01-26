Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»

Полузащитник Николай Кипиани и нападающий Бека Микелтадзе покинули казанский «Рубин».



«Всем — большое спасибо. Успехов, „Рубин“», — написал Кипиани на своей странице в «Инстаграме».



«Спасибо всем. Удачи, „Рубин“!» — написал Микелтадзе на своей странице в «Инстаграме».



Кипиани и Микелтадзе стали игроками казанской команды летом 2019 года. Их контракты были рассчитаны на один год. В нынешнем сезоне Кипиани принял участие в трёх матчах, однако не отметился результативными действиями. Микелтадзе сыграл в 11 матчах и забил один мяч.

Казанский «Рубин» набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит».