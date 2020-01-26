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В «Валенсии» подтвердили возможный уход Родриго

В «Валенсии» подтвердили возможный уход Родриго
Футбол / Испания 0

Директор по коммуникациям «Валенсии» Роман Бейвер подтвердил возможный уход нападающего Родриго Морено из клуба. Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего форварда заинтересована «Барселона».

«Мы должны быть готовы к возможному уходу Родриго. В прошлом году к нему уже проявляли интерес, и теперь то же самое. К хорошим игрокам всегда проявляют интерес другие клубы, а Родриго — хороший футболист», — приводит слова Бейвера Mundo Deportivo.

Родриго родился в Бразилии, но в юном возрасте семья уехала в Испанию. Выступал за юношеские команды мадридского «Реала», португальскую «Бенфику» и английский «Болтон». С 2014 года — игрок «Валенсии». В этом розыгрыше испанского чемпионата Морено провёл за «Валенсию» 18 матчей и забил два мяча.

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