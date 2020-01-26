Курзава близок к переходу в «Ювентус»
Левый защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава дал согласие на переход в туринский «Ювентус». Сторонам осталось согласовать последние детали сделки. Ожидается, что о трансфере будет объявлено в ближайшее время, сообщает TF1.
Курзава выступает за «ПСЖ» с лета 2015 года. Ранее француз защищал цвета «Монако». Контракт 27-летнего футболиста с парижанами рассчитан до 30 июня 2020 года. Трансферная стоимость Лейвина оценивается в € 15 млн.
В нынешнем сезоне Курзава записал в свой актив 1 результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«ПСЖ», набрав 49 очков в 20 встречах, возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, «Ювентус» (51) занимает первое место в итальянской Серии А.
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