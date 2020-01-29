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Уткин: даже жена Кокорина уже заговорила. Должен же в семье быть хоть один мужик

Уткин: даже жена Кокорина уже заговорила. Должен ж
Уткин: даже жена Кокорина уже заговорила. Должен же в семье быть хоть один мужик
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который переведён во вторую команду из-за отказа перейти в «Сочи» на правах аренды.

«Больше всего меня, конечно, умиляет готовность всех как-то истолковать поступки и решения Александра Кокорина. Который на самом деле ровным счётом никак не проступил, никакого решения не принял и ничего не сказал. Даже жена уже заговорила. Ну должен же в семье быть хоть один мужик», — написал Уткин в своём «твиттере».

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. Сам игрок сообщил, что его не взяли на второй сбор петербургского клуба.

Уткин сообщил, что Кокорин получает по контракту с «Зенитом» 20 тыс. рублей в месяц
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