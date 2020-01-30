«Ливерпуль» впервые в истории обыграл все команды в одном розыгрыше чемпионата Англии
«Ливерпуль» впервые в своей истории обыграл все команды в одном розыгрыше высшего английского дивизиона. Об этом сообщается в «твиттере» мерсисайдского клуба.
Это достижение покорилось команде Юргена Клоппа после победы в перенесённом матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась победой красных со счётом 0:2. Победу гостям принесли результативные удары Мохамеда Салаха, реализовавшего пенальти, и Алекса Окслейд-Чемберлена.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуль» уверенно занимает 1-е место. В активе команды Клоппа 70 очков из 72 возможных. Отрыв красных от «Манчестер Сити», который занимает 2-е место, составляет 19 очков.
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в гостевом матче АПЛ
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