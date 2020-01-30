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Проходивший просмотр в «Зените» Исламхан продолжит карьеру в ОАЭ

Проходивший просмотр в «Зените» Исламхан продолжит карьеру в ОАЭ
Футбол / Прочие турниры 0

Стало известно место продолжения карьеры бывшего полузащитника «Кайрата» Бауыржана Исламхана, проходившего просмотр в «Зените» в течение двух последних недель.

Как сообщает Sports.kz, агент Марат Арчегов, представляющий интересы 26-летнего капитана сборной Казахстана, рассказал, что его подопечный отправился в Объединённые Арабские Эмираты для заключения трудового соглашения с новым клубом. Новой командой хавбека должен стать 13-кратный чемпион страны «Аль-Айн».

Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит» 17 января. 25 января главный тренер команды Сергей Семак заявил, что клуб примет решение о судьбе игрока в ближайшее время. Накануне, 29 января, сине-бело-голубые огласили состав на второй зимний сбор. Бауыржана в списке не оказалось.

Исламхан начинал карьеру в 2011 году в составе «Тараза», после чего перебрался в «Кубань». В 2013 году хавбек играл на правах аренды за «Астану», а с 2014 года защищал цвета «Кайрата», который покинул в конце прошлого года по истечении контракта. В сборную Казахстана вызывается с 2012 года.

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