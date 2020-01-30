Мак: буду скучать по Санкт-Петербургу. Уверен, «Зенит» вновь станет чемпионом России

Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак, присоединившийся к «Коньяспору», выступил с прощальной речью после ухода из петербургского клуба.



«Желаю всего наилучшего «Зениту» и невероятным болельщикам! Я и моя семья чувствовали себя в Петербурге как дома, будем очень сильно скучать по городу. Спасибо «Зениту» за всё. Уверен, сине-бело-голубые вновь станут чемпионами России. У меня останутся только тёплые воспоминания о времени, проведённом в «Зените», — приводит слова Мака пресс-служба клуба.



Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 года из греческого клуба ПАОК. Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (во всех вышел на замену), в которых стал автором одного забитого мяча.



В составе «Зенита» Мак завоевал титул чемпиона России в сезоне-2018/2019, а также стал финалистом Суперкубка страны летом прошлого года. Обладателем трофея тогда стал московский «Локомотив». Ранее игрок выступал за «Нюрнберг».

Покинувший «Зенит» Мак подписал контракт с «Коньяспором»