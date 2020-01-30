Мак: буду скучать по Санкт-Петербургу. Уверен, «Зенит» вновь станет чемпионом России

Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак, присоединившийся к «Коньяспору», выступил с прощальной речью после ухода из петербургского клуба.
«Желаю всего наилучшего «Зениту» и невероятным болельщикам! Я и моя семья чувствовали себя в Петербурге как дома, будем очень сильно скучать по городу. Спасибо «Зениту» за всё. Уверен, сине-бело-голубые вновь станут чемпионами России. У меня останутся только тёплые воспоминания о времени, проведённом в «Зените», — приводит слова Мака пресс-служба клуба.
Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 года из греческого клуба ПАОК. Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (во всех вышел на замену), в которых стал автором одного забитого мяча.
В составе «Зенита» Мак завоевал титул чемпиона России в сезоне-2018/2019, а также стал финалистом Суперкубка страны летом прошлого года. Обладателем трофея тогда стал московский «Локомотив». Ранее игрок выступал за «Нюрнберг».
- 30 января 2020
-
16:12
-
16:05
-
15:58
-
15:45
-
15:28
-
15:21
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:41
-
14:37
-
14:20
-
14:18
-
14:02
-
14:01
-
13:47
-
13:43
-
13:32
-
13:29
-
13:09
-
12:48
-
12:42
-
12:41
-
12:23
-
12:11
-
12:00
-
11:37
-
11:29
-
11:27
-
11:08
-
11:01
-
10:43
-
10:18
-
10:10
-
10:02