«Эстудиантес» объявил об аренде Рохо у «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо перешёл в «Эстудиантес» на правах аренды, сообщается в официальном «твиттере» клуба.
«Добро пожаловать и спасибо, что вернулся, Маркос!» — говорится в заявлении аргентинского клуба.
Ранее мать игрока в своём «инстаграме» сообщила о возращении бывшего игрока «Спартака» в Аргентину.
Маркос Рохо присоединился к «Спартаку» в 2011 году именно из «Эстудиантеса». В 2014 году защитник оказался в «Манчестер Юнайтед», перейдя из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Рохо принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги и не сумел отметиться результативными действиями.
Мать бывшего игрока «Спартака» Рохо сообщила о его возращении в Аргентину
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