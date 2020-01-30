На Смолова претендовали два испанских клуба. Форвард сам выбрал «Сельту»

Как стало известно «Чемпионату», помимо «Сельты», на форварда «Локомотива» Фёдора Смолова претендовал также «Вильярреал», но игрок сам выбрал первый вариант для продолжения карьеры.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость 29-летнего нападающего на сегодняшний день составляет € 9 млн.



В турнирной таблице чемпионата Испании «Сельта» занимает 18-е место. В активе команды после 21 тура 17 очков. Отставание от «Мальорки», которая находится вне зоны вылета, составляет одно очко. «Вильярреал» занимает 8-е место. Команда набрала 31 очко.