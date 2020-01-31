«Милан» объявил об уходе Пёнтека и Родригеса

«Милан» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба польского нападающего Кшиштофа Пёнтека и швейцарского защитника Рикардо Родригеса.
Пёнтек стал игроком берлинской «Герты». По информации медиа, приобретение 24-летнего форварда обошлось немецкому клубу в € 27 млн.
Фото можно посмотреть на странице «Герты» в «Инстаграме».
Родригес продолжит карьеру в нидерландском ПСВ. 27-летний игрок будет защищать цвета команды из Эйндховена на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Фото можно посмотреть на странице ПСВ в «Инстаграме».
«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 21 матче красно-чёрные набрали 31 очко. В 22-м туре подопечные Стефано Пиоли сыграют с «Вероной». Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 2 февраля, начало — в 17:00 мск.
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