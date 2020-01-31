«Милан» объявил об уходе Пёнтека и Родригеса

«Милан» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба польского нападающего Кшиштофа Пёнтека и швейцарского защитника Рикардо Родригеса.

Пёнтек стал игроком берлинской «Герты». По информации медиа, приобретение 24-летнего форварда обошлось немецкому клубу в € 27 млн.

Фото можно посмотреть на странице «Герты» в «Инстаграме».

Родригес продолжит карьеру в нидерландском ПСВ. 27-летний игрок будет защищать цвета команды из Эйндховена на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Фото можно посмотреть на странице ПСВ в «Инстаграме».

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 21 матче красно-чёрные набрали 31 очко. В 22-м туре подопечные Стефано Пиоли сыграют с «Вероной». Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 2 февраля, начало — в 17:00 мск.