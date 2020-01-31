«Барселона» отказалась от аренды Бакамбу, когда он был на пути в Испанию

«Барселона» согласовала с китайским «Бейцзин Гуоань» аренду конголезского нападающего Седрика Бакамбу, однако передумала в последний момент, сообщает Radio Catalunya.
Игрок уже вылетел в Испанию для подписания контракта с каталонцами, однако, во время пересадки в Гонконге с ним связался спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль и сообщил, что «Барса» передумала приглашать его. После этого Бакамбу вернулся в Сеул, где «Бейцзин Гуоань» готовится к матчу азиатской Лиги чемпионов.
Нападающий среагировал на эту ситуацию с юмором. «Эй, Transfermarkt, напиши в моей истории трансферов «Почти «Барселона», пожалуйста. Все, что ни делается, все к лучшему. Спасибо Богу за все. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн», — написал он в «Твиттере».
28-летний Седрик Бакамбу выступает за «Бейцзин Гуоань» с 2018 года. Ранее он играл за «Сошо», «Бурсаспор» и «Вильярреал».
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