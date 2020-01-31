Игнатьев о переходе Смолова в «Сельту»: «Ты устроил шок-контент, конечно»

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев в ироничной манере прокомментировал переход нападающего Фёдора Смолова в испанскую «Сельту».

«Ну ты устроил шок-контент, конечно) Удачи, брат», — написал Игнатьев в «Инстаграме».

29-летний Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды с правом выкупа 30 января 2020 года. Ранее форвард выступал за московское «Динамо», голландский «Фейенорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В текущем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» Смолов провёл 14 матчей и забил три мяча.