Игнатьев о переходе Смолова в «Сельту»: «Ты устроил шок-контент, конечно»
Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев в ироничной манере прокомментировал переход нападающего Фёдора Смолова в испанскую «Сельту».
«Ну ты устроил шок-контент, конечно) Удачи, брат», — написал Игнатьев в «Инстаграме».
29-летний Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды с правом выкупа 30 января 2020 года. Ранее форвард выступал за московское «Динамо», голландский «Фейенорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В текущем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» Смолов провёл 14 матчей и забил три мяча.
Россия душила Смолова. В Европе он будет свободным
«Сельта» — как спасение таланта от травли.
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