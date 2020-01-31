Созин — о переходе Смолова в «Сельту»: ещё нечем восторгаться, пусть забьёт хотя бы три

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о переходе нападающего Фёдора Смолова из московского «Локомотива» в «Сельту» из Виго на правах аренды.

«Безусловно, переход Смолова в европейский клуб — это плюс для нашего футбола и главное для самого футболиста. Он смог разорвать этот замкнутый круг переходов внутри одного чемпионата. Дескать, что нас и здесь неплохо кормят. Никто не едет, а он решился!

Но давайте подождём с комплиментами — пусть сначала сыграет за «Сельту» и забьёт хотя бы три мяча. А сейчас он молодец, что не стал искать лёгких путей, но, кроме этого, восторгаться ещё нечем», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В нынешнем сезоне Смолов забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах на клубном уровне.