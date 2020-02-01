К.-П. Боатенг перешёл в «Бешикташ» на правах аренды
Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг перешёл в «Бешикташ» на правах аренды, сообщает пресс-служба турецкого клуба. Арендное соглашение 32-летнего ганского хавбека рассчитано до конца сезона-2019/2020.
Напомним, летом 2019 года Боатенг перешёл из «Сассуоло» в «Фиорентину». Ранее ганский полузащитник выступал за «Барселону» на правах аренды. Боатенг выступал за такие клубы, как «Милан», «Герта», дортмундская «Боруссия», «Шальке-04», франкфуртский «Айнтрахт», «Тоттенхэм Хотспур», и в других командах.
«Бешикташ» набрал 30 очков в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидером соревнований на данный момент является «Сивасспор», набравший 41 очко в 19 матчах.
К.-П. Боатенг: футбол сейчас просто бизнес, а игроки — лишь цифры
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