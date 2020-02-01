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Виллиан может бесплатно перейти в «Барселону» летом

Виллиан может бесплатно перейти в «Барселону» летом
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в Испании, сообщает Marca.

По информации источника, 31-летний бразильский футболист отказался продлевать контракт с английским клубом. Действующее соглашение Виллиана с «Челси» рассчитано до 30 июня 2020 года. Отмечается, что бразилец воспользовался правом ведения переговоров с другими клубами и уже достиг договорённости с каталонским клубом по многим пунктам контракта. Ожидается, что Виллиан присоединится к «Барселоне» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

В текущем сезоне Виллиан принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги в составе «Челси». На счету бразильского футболиста 4 забитых мяча и 4 результативные передачи.

«Барселона» готовит предложение в размере € 23,5 млн по Виллиану
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