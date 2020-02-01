Санчо установил рекорд Бундеслиги, забив 25 голов до наступления 20-летия

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо стал автором первого гола в домашнем матче 20-го тура немецкой Бундеслиги с берлинским «Унионом». Англичанин отличился на 13-й минуте после передачи защитника Рафаэла Геррейру.

Для Санчо этот гол стал уже 25-м в чемпионате Германии до наступления 20-летия. Полузащитник установил рекорд турнира по этому показателю, превзойдя достижения хавбека леверкузенского «Байера» Кая Хаверца (24) и бывшего форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Штутгарта» Хорста Кёппеля (24).

Джедону исполнится 20 лет 25 марта 2020 года.

«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. В 19 матчах команда из Дортмунда набрала 36 очков.

Календарь чемпионата Германии сезона-2019/2020