Санчо установил рекорд Бундеслиги, забив 25 голов до наступления 20-летия
Хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо стал автором первого гола в домашнем матче 20-го тура немецкой Бундеслиги с берлинским «Унионом». Англичанин отличился на 13-й минуте после передачи защитника Рафаэла Геррейру.
Для Санчо этот гол стал уже 25-м в чемпионате Германии до наступления 20-летия. Полузащитник установил рекорд турнира по этому показателю, превзойдя достижения хавбека леверкузенского «Байера» Кая Хаверца (24) и бывшего форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Штутгарта» Хорста Кёппеля (24).
Джедону исполнится 20 лет 25 марта 2020 года.
«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. В 19 матчах команда из Дортмунда набрала 36 очков.
Календарь чемпионата Германии сезона-2019/2020
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