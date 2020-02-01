Гинер: расширять лигу надо за счёт сильных казахских, армянских, белорусских команд

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о решении расширить Премьер-Лигу.

«Я за расширение. Будет большее количество матчей. Кроме этого, расширять лигу надо за счёт приглашения казахских, армянских, белорусских сильных команд. У нас зимние перерывы — три месяца, чемпионат нужно возобновлять раньше. У нас есть южные районы, необязательно в декабре играть в Екатеринбурге. Летом должен быть перерыв на два месяца, а зимой — месяца полтора, тогда у нас начнёт расти уровень чемпионата», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.