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Салах и Фирмино разобрались со всей защитой «Саутгемптона», забив 4-й мяч красных. Видео

Салах и Фирмино разобрались со всей защитой «Саутгемптона», забив 4-й мяч красных. Видео
Футбол / Англия 0

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил свой второй мяч в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». После дубля египтянина счёт стал 4:0.

На 90-й минуте Роберто Фирмино отпасовал с правого края чужой штрафной во вратарскую, где Салах опередил защитника и ударом с близкой дистанции отправил мяч в цель.

Видео доступно на «Чемпионате».

Предыдущий матч команд состоялся во 2-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Тогда в Саутгемптоне красные оказались сильнее «святых», одержав победу со счётом 2:1.

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 16 матчей. С учётом минувшего сезона команда Юргена Клоппа не проигрывает в чемпионате Англии уже в течение 42 встреч подряд.

«Ливерпуль», набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Саутгемптон» (31) занимает 11-е место.

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