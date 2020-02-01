Салах и Фирмино разобрались со всей защитой «Саутгемптона», забив 4-й мяч красных. Видео

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил свой второй мяч в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». После дубля египтянина счёт стал 4:0.
На 90-й минуте Роберто Фирмино отпасовал с правого края чужой штрафной во вратарскую, где Салах опередил защитника и ударом с близкой дистанции отправил мяч в цель.
Видео доступно на «Чемпионате».
Предыдущий матч команд состоялся во 2-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Тогда в Саутгемптоне красные оказались сильнее «святых», одержав победу со счётом 2:1.
Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 16 матчей. С учётом минувшего сезона команда Юргена Клоппа не проигрывает в чемпионате Англии уже в течение 42 встреч подряд.
«Ливерпуль», набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Саутгемптон» (31) занимает 11-е место.
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