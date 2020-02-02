Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»

Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1).
Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
«Сегодня он неплохо взаимодействовал с Яго Аспасом. К тому же он не играл на своём месте», — написал болельщик в «Твиттере».
«Я бы дал ему больше минут, чтобы увидеть настоящего Смолова. Хотя 7 голов в 21 матче – это мало», — выразил мнение поклонник «Сельты».
«Если Смолов сможет быстро адаптироваться и найдёт понимание с Аспасом, это будет прекрасно», — написал фанат.
«Проблема была в том, что он ещё не знает команду. Было слишком мало времени для этого. Надеюсь, он займёт место в команде», — поделился мнением болельщик.
«Смолов сделал за 12 минут столько же, сколько Фернандес за 78 минут. Смолову нужно дать место в старте в ближайшие недели. Фернандес не забивает, и я думаю, что Смолов будет хорошо работать с Аспасом в атаке», — отметил болельщик.
«Очень хорошо, как для дебютанта. Надеюсь, он раскроется в Испании», — поделился мыслями фанат.
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