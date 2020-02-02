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Холанд: пока я не на 100% в форме

Холанд: пока я не на 100% в форме
Футбол / Германия 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал результат матча 20-го тура немецкой Бундеслиги с берлинским «Унионом» (5:0). Напомним, норвежский форвард сделал дубль в этой встрече.

«Непростой матч, но было очень приятно выйти в стартовом составе. Я должен играть ещё лучше, пока я не на 100% в форме», — приводит слова Холанда Goal.com.

Напомним, Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» 1 января за € 20 млн. Контракт норвежца с клубом из Дортмунда рассчитан до 30 июня 2024 года.

Дортмундская «Боруссия» набрала 39 очков в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария».

Холанд — единственный игрок в истории Бундеслиги, забивший семь голов в первых трёх матчах
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