Холанд: пока я не на 100% в форме

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал результат матча 20-го тура немецкой Бундеслиги с берлинским «Унионом» (5:0). Напомним, норвежский форвард сделал дубль в этой встрече.



«Непростой матч, но было очень приятно выйти в стартовом составе. Я должен играть ещё лучше, пока я не на 100% в форме», — приводит слова Холанда Goal.com.



Напомним, Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» 1 января за € 20 млн. Контракт норвежца с клубом из Дортмунда рассчитан до 30 июня 2024 года.



Дортмундская «Боруссия» набрала 39 очков в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария».