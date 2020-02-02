Видео: грубейший фол Стерлинга на Алли, за который он получил лишь предупреждение

В матче 25-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» вингер «горожан» Рахим Стерлинг едва не нанёс тяжёлую травму полузащитнику «шпор» Деле Алли.

На 12-й минуте встречи Стерлинг, находясь перед штрафной хозяев, далеко отпустил мяч, после чего прямой ногой въехал в хавбека лондонской команды. Главный арбитр встречи Майк Дин наказал вингера гостей за совершённый фол лишь предупреждением.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити», набрав 51 очко, занимает второе место в АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» (34) — на 8-м месте.