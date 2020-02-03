Гвардиола — о чемпионской гонке в АПЛ: «Ливерпуль» не остановить
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения своей команды от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата Англии заявил, что чемпионская гонка в турнире закончена.
«Да, мы слишком сильно отстаём от „Ливерпуля“. Их не остановить. У них много очков, а мы теряем их в таких матчах, как сегодняшний. Сейчас мы должны сосредоточиться на победе в других турнирах и на том, чтобы попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
После 25 туров идущий вторым «Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка. А активе команды Юргена Клоппа 73 очка, у «Сити» — 51. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Норвичем», «Манчестер Сити» примет на своём поле «Вест Хэм».
Конте: в отличие от Клоппа и Гвардиолы, я стал чемпионом АПЛ в первом сезоне
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