Источник: «Атлетик» рассматривает возможность возвращения Аррисабалаги

«Атлетик» следит за ситуацией голкипера Кепы Аррисабалаги в «Челси», сообщает Daily Mail.

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», который завершился со счётом 2:2, Аррисабалага остался на скамейке запасных. Вместо него ворота лондонского клуба защищал Вилли Кабальеро. Существует вероятность, что Аррисабалага уже не сыграет в нынешнем сезоне, а главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард попросил руководство купить летом нового вратаря.

По данным источника, «Атлетик» рассматривает возможность возвращения Кепы, который провёл в системе клуба 14 лет. Однако, препятствием может стать высокая зарплата игрока.

В текущем сезоне чемпионата Англии Аррисабалага провёл 24 матча, в которых пропустил 32 гола. Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Его трансфер из «Атлетика» в 2018 году обошёлся синим в € 80 млн.