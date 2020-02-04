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Маркович: возможно, в будущем окажусь в России. Мне нравится страна, мы как братья

Маркович: возможно, в будущем окажусь в России. Мне нравится страна, мы как братья
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Партизана» Лазар Маркович поделился мнением о хавбеке «Спартака» Андре Шюррле и о России в целом.

«Мы по-прежнему довольно близки с Шюррле, иногда переписываемся. Как дела в Москве, бла-бла-бла. Говорит, всем доволен. В «Фулхэме» он был травмирован, я тоже, так и сблизились. Он отличный парень и топовый игрок. Он ведь в Катаре? Я обязательно его поймаю.

Какие цели дальше? Сейчас моя задача — быть в «Партизане» и показать свой уровень. Посмотрим. Возможно, я снова перееду в Европу. Возможно, останусь в Сербии. Кто знает, может, и в России окажусь. Мне нравится Россия, мы как братья. Я слышал только хорошее о людях, городе, чемпионате от всех друзей, которые играли у вас. Всё возможно» — приводит слова Марковича «Матч ТВ».

Шюррле выбыл на срок до 10 дней. Скорее всего, он пропустит остаток турнира в Катаре
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