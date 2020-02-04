Перишич сломал лодыжку на тренировке «Баварии»
Хорватский полузащитник «Баварии» Иван Перишич получил серьёзную травму на тренировке команды, сообщает официальный сайт мюнхенцев.
31-летний футболист сломал лодыжку на командном занятии, которое состоялось сегодня, 4 февраля. Ожидается, что хорватский полузащитник пропустит два месяца из-за травмы.
Перишич перешёл в «Баварию» летом 2019 года из миланского «Интера» на правах аренды за € 5 млн с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором четырёх забитых мячей и четырёх результативных передач.
Мюнхенская «Бавария» набрала в 20 матчах 42 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата Германии 1-е место.
Перишич: я не стар! Планирую играть ещё 7-8 лет
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