Перишич сломал лодыжку на тренировке «Баварии»

Хорватский полузащитник «Баварии» Иван Перишич получил серьёзную травму на тренировке команды, сообщает официальный сайт мюнхенцев.



31-летний футболист сломал лодыжку на командном занятии, которое состоялось сегодня, 4 февраля. Ожидается, что хорватский полузащитник пропустит два месяца из-за травмы.



Перишич перешёл в «Баварию» летом 2019 года из миланского «Интера» на правах аренды за € 5 млн с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором четырёх забитых мячей и четырёх результативных передач.

Мюнхенская «Бавария» набрала в 20 матчах 42 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата Германии 1-е место.