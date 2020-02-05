«Все вместе, с днём рождения, Криштиану». «Ювентус» ярко поздравил Роналду с 35-летием

Туринский «Ювентус» поздравил с днём рождения португальского нападающего Криштиану Роналду, которому сегодня, 5 февраля, исполнилось 35 лет.
«Мы могли бы написать о его невероятной статистике, могли бы использовать огромный список прилагательных, чтобы найти наиболее подходящие для его описания.
Правда в том, что Криштиану Роналду, который сегодня отмечает свой второй день рождения в „Ювентусе“, уже давно вышел за рамки описываемого, и его отношение к спорту прекрасно переплетается с нашей ДНК: культура работы, желание прогрессировать каждый день и бесконечная жажда успеха.
Роналду носит нашу футболку в течение полутора лет, и вместе мы пережили незабываемые моменты, с постоянным чувством, что лучшее ещё впереди.
Он подарил нам сумасшедшие голы, праздновал их 50 раз, забив практически всем соперникам, с которыми играл в составе „Ювентуса“ в Италии и Европе. Только четыре команды не пострадали, встретившись лицом к лицу с чёрно-белым Криштиану, который только что повторил рекорд Давида Трезеге, забивавшего голы в девяти матчах подряд.
Все вместе в едином порыве, как мы кричим во время его знаменитых празднований голов: „С днём рождения, Криштиану!“ — говорится на официальном сайте „Ювентуса“.
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