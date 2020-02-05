«Брешия» дважды в сезоне уволила Корини с поста главного тренера
Наставник «Брешии» Эудженио Корини уволен с поста главного тренера во второй раз в этом сезоне, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Итальянский специалист впервые покинул «Брешию» в ноябре прошлого года. Тогда команду возглавил Фабио Гроссо. В начале декабря тренер лишился работы, и на должность вернули Корини. Сегодня, 5 февраля, стало известно, что наставник клуба вновь был уволен.
С момента второго назначения Корини «Брешия» провела восемь матчей, половину из которых проиграла, дважды одержала победу и два раза сыграла вничью.
Итальянский клуб располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 15 очками в активе в 22 турах. Команда не может одержать победу в последних семи матчах Серии А.
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