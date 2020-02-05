Кепа Аррисабалага: моя фамилия сложная? По мне, у Крыховяка гораздо сложнее
Испанский вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением по поводу своей фамилии.
«Часто слышу, что мою фамилию произнести непросто. Мало у кого получается с первого раза. У меня, например, есть сложности с произношением польских фамилий. По мне, любая польская фамилия вроде Крыховяка гораздо сложнее, чем моя», — сказал Кепа в эксклюзивном интервью Окко Спорт.
Аррисабалага перешёл в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» (Бильбао). Сумма трансфера составила € 80 млн. В нынешнем сезоне 25-летний испанский голкипер принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 32 мяча. Контракт футболиста с английским клубом действует до лета 2025 года.
Кепа: Яшин был фантастическим вратарём, он многое сделал для нашей позиции
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