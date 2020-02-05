Кепа: Яшин был фантастическим вратарём, он многое сделал для нашей позиции

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о легендарном советском голкипере Льве Яшине.



«У нас не было шансов прогуляться по городам ЧМ-2018. Удалось посмотреть только Краснодар, где базировалась наша сборная. Скажу честно: Россия меня удивила. В хорошем смысле. Мы были очень довольны условиями, которые нам предоставили, и тем, как нас принимали болельщики.



Яшин был фантастическим вратарём, не зря его прозвали Чёрный Паук. К сожалению, у меня не было шансов увидеть его игру, слышал о ней только от очевидцев. Он сделал очень много для позиции вратаря, поэтому считаю правильным, что приз лучшему вратарю мира был назван в его честь. Рад и благодарен, что попал в число номинантов на эту премию. Очень приятно, что моя фамилия была в списке претендентов на этот приз, да ещё и рядом с фамилиями таких людей — выдающихся вратарей современности», — сказал Кепа в эксклюзивном интервью Окко Спорт.

В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой