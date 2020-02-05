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«Уфа» разгромила кипрский клуб в товарищеском матче

«Уфа» разгромила кипрский клуб в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» в товарищеском матче разгромила кипрский клуб «Айя-Напа» со счётом 5:0. Встреча состоялась в кипрском городе Ларнака, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

Победу башкирскому клубу принесли голы Остона Урунова, Павла Аликина, Дениса Терентьева, Андреса Вомбергара и Гамида Агаларова.

«Уфа» (Россия) — «Айя-Напа» — 5:0 (5:0)
Голы: Урунов (17), Аликин (19), Терентьев (24), Вомбергар (27), Агаларов (32)

«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ уфимцы проведут 1 марта на выезде с «Краснодаром».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

«Уфа» обыграла четвёртую команду чемпионата Сербии в товарищеском матче
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