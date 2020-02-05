«Уфа» разгромила кипрский клуб в товарищеском матче
«Уфа» в товарищеском матче разгромила кипрский клуб «Айя-Напа» со счётом 5:0. Встреча состоялась в кипрском городе Ларнака, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
Победу башкирскому клубу принесли голы Остона Урунова, Павла Аликина, Дениса Терентьева, Андреса Вомбергара и Гамида Агаларова.
«Уфа» (Россия) — «Айя-Напа» — 5:0 (5:0)
Голы: Урунов (17), Аликин (19), Терентьев (24), Вомбергар (27), Агаларов (32)
«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ уфимцы проведут 1 марта на выезде с «Краснодаром».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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