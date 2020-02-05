Бывший тренер Колесниченко: у Кирилла голевое чутьё, в ЦСКА у него всё будет нормально

Дмитрий Ульянов, бывший главный тренер сборной России U16 и U17, поделился мнением о полузащитнике «Чертаново» Кирилле Колесниченко, который пройдёт просмотр в ЦСКА.

«Колесниченко выделялся с детства: скорость хорошая, да и сейчас она никуда не делась, левая нога, нацеленная на ворота. Забивал много, головой неплохо играл. А в плане характера — непростой был мальчишка, хотя и воспитанный, образованный. Он мог вспылить на поле, обидеться на какую-то ситуацию, уйти в себя, даже с поля мог уйти, это было в «Чертаново». Потом осознавал всё, возвращался, извинялся. Иногда даже на матчах себе такое позволял, но не в сборной. У меня он играл на левом фланге. Кирилл был игроком основного состава, на нём строилась команда, он выделялся среди всех. Забивал периодически, у него и голевое чутье, и удар, и дриблинг — всё присутствует.

Проблем с коллективом у него никогда не было, у нас было много ребят из «Чертаново». Ему сейчас не то что нужно вливаться в коллектив — он приезжает на просмотр, где ему нужно показать свои качества на тренировках. Не всё в его руках, но он должен себе помочь в этом деле. Я даже не беспокоюсь, что в коллективе у него всё будет нормально.

Колесниченко удивлял постоянно. Говорили, что он готовит неплохо, пироги печёт, стихи читает наизусть. Пирогов не пробовал, но стихи — да, стихи он цитировал. Это я сам слышал.

Его попадание в топ-60 молодых талантов Европы? Не нужно об этом думать и зацикливаться. Порадовались сегодня, послали через социальные сети новость родителям и друзьям, а завтра это нужно доказывать на тренировках, на играх, чтобы это было более конкретно», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.