«Вильярреал» проиграл клубу 2-го дивизиона в матче Кубка Испании

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Мирандес» принимал «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Андува» в городе Миранда-де-Эбро и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Голами в составе «Мирандеса» отметились Матеус Баррозо, Мартин Кастельянос, успешно реализовавший 11-метровый удар, а также Одеи Онаиндиа и Антонио Санчес. За «Вильярреал» забили Хавьер Онтиверос и Санти Касорла, реализовавший пенальти.
Таким образом, «Мирандес» вышел в 1/2 финала кубка Испании, а «Вильярреал» завершил выступление в турнире. Напомним, ранее в полуфинал турнира вышла «Гранада», обыгравшая «Валенсию» со счётом 2:1. Также в четвертьфинале мадридский „Реал“ сыграет с „Реалом Сосьедад“, а „Атлетик“ из Бильбао примет „Барселону“. Финальный матч Кубка Испании состоится 18 апреля в Севилье.
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