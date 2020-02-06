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Гвардиола назвал своим худшим поражением разгром «Баварии» от «Реала»

Гвардиола назвал своим худшим поражением разгром «Баварии» от «Реала»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал худшее поражение в своей карьере наставника.

«Худшее поражение? 0:4 от «Реала» с «Баварией». В тот день я возложил на себя всю вину. В том матче мы не могли играть в своём стиле. У «Реала» была отличная команда», — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo со ссылкой на YouTube-канал DjMaRiiO.

Напомним, в сезоне-2013/2014 «Бавария» под руководством Гвардиолы встретилась с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче в Мадриде «сливочные» одержали победу со счётом 1:0, а в ответной встрече в Мюнхене разгромили соперника со счётом 4:0. В финале «Реал» оказался сильнее «Атлетико» (4:1 ДВ) и в 10-й раз в своей истории выиграл главный еврокубковый трофей.

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