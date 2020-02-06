17-летнему фанату «Борнмута» запретили посещение матчей на три года из-за расизма

17-летний болельщик «Борнмута» получил трёхлетний запрет на посещение футбольных матчей из-за проявления расизма, сообщает Sky Sports.
По данным источника, фанат признал, что он скандировал расистские кричалки во время матча чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2) в ноябре 2019 года. Кроме того подросток оштрафован на € 90.
«Мы очень серьёзно относимся ко всем сообщениям о расизме и, как показывает этот случай, предпримем решительные действия против тех, кто, как было установлено, совершил подобные преступления во время футбольных матчей.
Подавляющее большинство фанатов подчиняются закону. Мы стремимся к тесному сотрудничеству с клубами для выявления лиц, действующих противозаконно, и просим всех, кто увидел или услышал проявление расизма, сообщать о них стюардам или полиции», — сказал инспектор Мэтт Ашмид, сотрудник исследовательской группы по общественному порядку.
- 6 февраля 2020
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