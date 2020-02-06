Семак: возможно, летом «Зенит» вернётся к вопросу об Исламхане

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о бывшем полузащитнике «Кайрата» Бауыржане Исламхане, который на днях стал футболистом клуба «Аль-Айн» из ОАЭ.
«Что касается Исламхана, то мы не говорили, что он прямо-таки не подошёл. На сегодняшний день у нас есть комплект игроков, вернулся Ригони. Исламхан нам понравился, но у него есть хорошие варианты в ОАЭ, где он подписал контракт на полгода. А в дальнейшем, летом, может, вернёмся к этому вопросу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит» 17 января. 25 января главный тренер команды Сергей Семак заявил, что клуб примет решение о судьбе игрока в ближайшее время. 29 января сине-бело-голубые объявили состав на второй зимний сбор. Бауыржана в списке не оказалось.
Исламхан начинал карьеру в 2011 году в составе «Тараза», после чего перебрался в «Кубань». В 2013 году хавбек играл на правах аренды за «Астану», а с 2014 года защищал цвета «Кайрата», который в конце прошлого года по истечении контракта покинул. В сборную Казахстана вызывается с 2012 года.
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