Агент: Бэйл будет играть за «Реал» ещё минимум два года

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, в очередной раз заявил, что его клиент не собирается уходить из «Королевского клуба».

«Зидан не хочет расставаться с Бэйлом. Почему он не попадает в заявку на последние матчи? Спросите об этом у тренера.

Гарет счастлив в Мадриде. Он будет играть за «Реал» ещё как минимум два года. Думаю, что у Зидана и Бэйла сейчас отличные отношения», – приводит слова Барнетта AS.

Бэйл перешёл в «Реал» в сентябре 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне 30-летний валлийский форвард принял участие в 12 матчах чемпионата Испании (в девяти — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и двух результативных передач. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.