Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании
Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.
Итоги жеребьёвки:
«Реал Сосьедад» — «Мирандес»
«Атлетик» (Бильбао) — «Гранада»
Первые полуфинальные матчи пройдут 12 февраля. Ответные встречи назначены на 4 марта. Решающий матч состоится в апреле. Действующим обладателем трофея является «Валенсия».
На стадии четвертьфинала из розыгрыша турнира выбыли «Барселона» и мадридский «Реал». В своих матчах, состоявшихся накануне, 6 февраля, сине-гранатовые и «сливочные» проиграли «Атлетику» (0:1) и «Реалу Сосьедад» (3:4) соответственно. «Гранада» оказалась сильнее «Валенсии» (2:1), «Мирандес» — «Вильярреала» (4:2).
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2019/2020
«Барселона» и «Реал» не прошли в 1/2 финала Кубка. Последний раз такое было 10 лет назад
Самое смешное в том, что и «Атлетико» уже вылетел.
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