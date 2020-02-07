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Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании
Футбол / Испания 0

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Итоги жеребьёвки:

«Реал Сосьедад» — «Мирандес»
«Атлетик» (Бильбао) — «Гранада»

Первые полуфинальные матчи пройдут 12 февраля. Ответные встречи назначены на 4 марта. Решающий матч состоится в апреле. Действующим обладателем трофея является «Валенсия».

На стадии четвертьфинала из розыгрыша турнира выбыли «Барселона» и мадридский «Реал». В своих матчах, состоявшихся накануне, 6 февраля, сине-гранатовые и «сливочные» проиграли «Атлетику» (0:1) и «Реалу Сосьедад» (3:4) соответственно. «Гранада» оказалась сильнее «Валенсии» (2:1), «Мирандес» — «Вильярреала» (4:2).

Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2019/2020

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