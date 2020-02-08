«Верона» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 8 февраля в 22:45
Сегодня, 8 февраля, состоится матч между «Вероной» и «Ювентусом». Встреча 23-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Давиде Массой. В судейскую бригаду войдут ассистенты Альберто Тегони и Валерио Коларосси. Резервный рефери — Ливио Маринелли.
В первой части сезона «Ювентус» встречался с «Вероной» в 4-м туре. Матч, прошедший на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине, завершился победой хозяев со счётом 2:1.
«Ювентус» набрал 54 очка в 22 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (31) — на 10-м месте.
«Верона» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии 8 февраля
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