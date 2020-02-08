Конте: присутствие Ибрагимовича сделает матч «Интер» — «Милан» более ярким
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Италии с «Миланом».
«Нынешний „Милан“, безусловно, заслуживает больше очков, чем имеет на данный момент. Отличная команда, с такими игроками, как Ибрагимович, который привносит уверенность и опыт в этот коллектив. Думаю, присутствие Ибрагимовича сделает игру ещё ярче. Всегда рад встрече с лучшими. Верю, что наша встреча станет сильным эмоциональным моментом и для Златана.
У дерби есть свои подводные камни, поэтому мы должны быть полностью сконцентрированными. Уверен, в ходе встречи появятся дополнительные трудности, но мы должны сосредоточиться на себе», — приводит слова Конте Football Italia.
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