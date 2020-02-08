Федун — о судействе на турнире в Катаре: Джикия правильно сказал — ни о чём

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу команды в заключительном матче Кубка Матч Премьер с «Партизаном» (3:2), которая принесла красно-белым первое место на международном турнире в Катаре.



«Игра команды была тренировочной, масса ошибок. Видно, что она физически ещё не готова.



Судейство? Георгий Джикия правильно сказал – ни о чём. Задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму. Судьи на это не влияли. Игра Соболева? Ещё рано говорить», — приводит слова Федуна ТАСС.



Напомним, в 1-м туре товарищеского турнира в Катаре «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1. После этого красно-белые в основное время сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и проиграли «железнодорожникам» в серии пенальти (2:4).