Сарри: «Ювентусу» пора понять, что команде не гарантированы победы

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Вероны».
«Это была сложная игра, было ясно, что „Верона“ с самого начала будет оказывать на нас давление. Вообще, мы в последнее время играем в гостях хуже, чем дома. „Верона“ победила абсолютно заслуженно — мы атаковали всю игру, но допустили невынужденные ошибки.
Одна из самых важных вещей в футболе — это психология. Нам пора понять, что победы в матчах нам не гарантированы, а значит, нужно работать ещё усерднее. В последние годы «Ювентус» выигрывал чемпионат с комфортным отрывом, это немного расслабляет, но нам надо собраться и понять, что мы не имеем права вот так запросто терять очки", — приводит слова Сарри сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
После 23 сыгранных матчей «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии с 54 очками. Идущий вторым «Интер» (51 очко) 9 февраля сыграет на «Сан-Сиро» с «Миланом».
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