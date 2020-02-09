Бийол: русский язык — не проблема

Словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол дал интервью sport24.ru, в котором прокомментировал победу своей команды над норвежским «Оддом» (3:1), а также рассказал об общем состоянии армейцев.

«Нам нужно показывать постоянство, играть на максимум в каждом матче. Так, словно он последний. Нужно, чтобы нас хватало не на тур-два, а на все. Я ощущаю, что с каждым разом прибавляю на своей позиции. В центре поля я провожу весь сбор. В прошлом году забивал как форвард, но в привычном амплуа чувствую себя немного по-другому — гораздо лучше. Предпочитаю именно это место», — сказал Бийол.

Также словенец рассказал, почему подсказывал партнёрам во время матча на русском языке.

«Сам чувствую, как это важно мне и команде. Я такой игрок — показываю эмоции, общаюсь с партнерами. Русский — вообще не проблема, я быстро освоил все самое важное», — цитирует Бийола издание.